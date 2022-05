Marvel, tutte le strade portano a Secret Wars? Perché sembra il crossover perfetto

I piani di Kevin Feige per il futuro del MCU si spingono attualmente fino al 2032, ma i fan in questi giorni sono tornati a domandarsi: sta per arrivare un film crossover dedicato a Secret Wars?

Per chi non lo sapesse, Secret Wars è un grande fumetto del 2015 scritto da Jonathan Hickman e disegnato da Esad Ribić, ed è stato il culmine di anni e anni di narrazione iniziata con la Sun di Hickman sulla serie di Fantastic Four. Proprio come accade in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Hickman introduce il concetto di 'Incursione' e racconta una serie di eventi che portano a un cataclisma tra l'universo 616 e l'universo Ultimate dei fumetti. Una volta che questi due universi si sono scontrati, il Dottor Destino utilizzò un nuovo potere per creare una realtà parallela nota come Battleworld, che iniziò a governare come God-Doom. A fronteggiarlo arrivarono un manipolo di eroi di entrambi gli universi, sopravvissuti all'incursione, guidati da Reed Richards.

I Marvel Studios sono noti per adattare sul grande schermo alcune famose storyline dei fumetti Marvel apportando numerose modifiche alla bisogna, e il Secret Wars cinematografico potrebbe arrivare con diversi cambiamenti rispetto al Secret Wars dei fumetti: anzitutto, sembra che il prossimo grande villain del MCU dopo Thanos sarà Kang il Conquistatore, che secondo alcuni potrebbe ricoprire il ruolo di villain di Secret Wars che invece nei fumetti appartiene a Doctor Destino. Tuttavia sappiamo che i Marvel Studios sono a lavoro sul film dei Fantastici Quattro, quindi Victor Von Doom potrebbe avere un ruolo nei grandi piani di Kevin Feige.

Al momento chiaramente si tratta di supposizioni, e chissà quando arriverà Secret Wars, se mai arriverà. Quel che è certo al momento è che Kevin Feige conosce il destino del MCU fino al 2032, e per i prossimi dieci anni c'è tutto il tempo per costruire un maxi-crossover che, sulla carta, è in grado di far impallidire la Infinity Saga.

