Marvel, Steve Rogers è vergine? Rispondo gli sceneggiatori di Captain America

Quando si resta ibernati per poco meno di un secolo non è facile avere rapporti di qualunque natura con altre persone, figuriamoci incontri di tipo sessuale! Il nostro Captain America, insomma, non dev'essersela passata troppo bene dopo l'incidente da questo punto di vista: ma cosa sappiamo realmente sulla sua vita sessuale?

Mentre ancora si discute del ritorno di Chris Evans in Captain America 4, dunque, i fan si chiedono quale sia la situazione di Steve Rogers da questo punto di vista: di rapporti con Peggy non ne abbiamo visti, ma lo Steve pre-siero non sembrava così a proprio agio con le ragazze e, in fondo, sulla sua vita privata successiva al risveglio non ci viene svelato molto.

A rispondere è stato dunque uno degli sceneggiatori di Captain America: "Penso che abbia perso la verginità! Perché la gente pensa che sia vergine? Penso che se hai quell'aspetto, vai di città in città, firmi autografi... Immagino ci sia un certo gradimento da parte delle ragazze che ti chiedono quegli autografi" sono state le parole di Stephen McFeely.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che il nostro Cap abbia avuto modo di interagire con l'altro sesso durante i tour promozionali visti nel suo primo film? Diteci la vostra nei commenti! Steve a parte, comunque, ricapitoliamo le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe dopo Loki.