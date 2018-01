Marvel: Stephen Lang ammette di non conoscere Cable, ma vuole interpretare Nick Fury

E dopo Gary Oldman , un altro attore si autocandida per un ruolo in un possibiledei: stiamo parlando di).

Stephen Lang ha espresso il desiderio di poter interpretare sul grande schermo Nick Fury - per intenderci quello originale, ovviamente. "Il mio fumetto Marvel preferito di tutti i tempi è sempre stato Sgt. Fury & His Howling Commandos. Ho sempre amato gli Howling Commandos di Fury ed io... vorrei interpretare Nick Fury!".

Prima di Fury (ricordiamo la versione Ultimate è interpretata al cinema di Samuel L. Jackson), Lang ha espresso il desiderio di interpretare Cable in Deadpool 2, ruolo poi andato a Josh Brolin, ed ora ha ammesso che, rispetto a Nick Fury, non conosce poi cosi tanto quest'altro personaggio: "Non sono mai stato provinato per quel film e, sapete, devo dire la verità, sono un po' ignorante per quanto riguarda Cable. Guardate, il mio rapporto con i fumetti Marvel risale agli anni '60, quindi ho letto Spider-Man, sono stato fan dei Fantastici Quattro, ho amato Dr. Strange, mi piacevano Jim Steranko e Jack “The King” Kirby, Steve Ditko, sapevano chi fossero e leggevo tutto quello che facevano... ma voglio dire che quando Cable è stato introdotto nei fumetti, io già non li leggevo più".