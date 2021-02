Marvel e Star Wars, vedremo mai un crossover? Kevin Feige gela i fan

Negli ultimi tempi, dopo le acquisizioni da parte della Disney, sono in molti i fan che sognano un epico crossover tra due franchise apparentemente inconciliabili come Marvel e Star Wars. Stando alle ultime dichiarazioni di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios e produttore di un prossimo titolo legato alla Galassia lontana lontana, non succederà.

Yahoo! Entertainment ha recentemente chiesto a Kevin Feige se ci sono possibilità di un mash-up tra Din Djarin, il protagonista di The Mandalorian, e Iron Man, o qualcosa del genere, dal momento che entrambi i marchi sono sotto l'egida della Disney.

"Se mi chiedessi se qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento fosse nel regno delle possibilità venti anni fa, avrei detto: Non credo. Ma davvero non penso proprio... non credo ci sia alcuna ragione per farlo."

Uno dei primi ad aver teorizzato un crossover tra il Marvel Cinematic Universe e Star Wars è stato Patton Oswalt, che in un memorabile episodio di Parks and Recreation racconta in una scena di quasi nove minuti la sua idea per un film in cui Boba Fett, uscendo dalla fossa del Sarlacc, si imbatte in Tony Stark e Thanos. Dopo le dichiarazioni di Kevin Feige l'attore ha postato uno spezzone della scena, visibile anche in calce alla notizia, commentando: "Ehi, io ci ho provato".

