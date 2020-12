Marvel, Star Wars, Harry Potter, solo un attore è comparso nei tre franchise!

Quando si parla di franchise e universi cinematografici condivisi parliamo di Star Wars, del Marvel Cinematic Universe e del mondo magico di Harry Potter. Alcuni attori hanno ottenuto ruoli in due franchise su tre, ma solo uno è riuscito a fare punteggio pieno in ruoli di rilievo.

Mads Mikkelsen è l’unico attore ad aver ottenuto ruoli importanti in tutti e tre i franchise di successo. L’attore danese ha fatto il suo debutto nel MCU interpretando il villain Kaecilius in Doctor Strange del 2016. Nello stesso anno lo abbiamo visto nei panni di Galen Erso in Rogue One: A Star Wars Story.

Recentemente è stato annunciato che Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3, i film prequel di Harry Potter. Questo ruolo fa di lui l’unico attore ad essere apparso in tutti e tre gli universi cinematografici interpretando personaggi principali.



Alcuni attori di Harry Potter hanno una storia con l'universo di Star Wars, come Warwick Davis che ha lavorato a tutti gli otto i film di Harry Potter interpretando il Professor Vitious e Wicket W. Warrick in Star Wars.



Domhnall Gleeson ha interpretato Bill Weasley in Harry Potter e Armitage Hux, un generale del Primo Ordine in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Natalia Tena ha vestito i panni di Nymphadora Tonks e quelli di Xi'anin in The Mandalorian.



Altri attori invece condividono ruoli in Star Wars e nel MCU come Andy Serkis, Snoke nei film di Star Wars e Ulysses Klaw in Black Panther. Ben Mendelsohn è stato Orson Krennic in Rogue One: A Star Wars Story e Talos/Keller in Captain Marvel.



Infine le star della Marvel che sono finite nel mondo magico includono Jude Law che ha vestito i panni di Yon-Rogg in Captain Marvel e lo vedremo a fianco di Mikkelsen nei panni di Silente nei prossimi film di Animali Fantastici.

David Tennant che ha interpretato Barty Crouch Jr in Harry Potter e il calice di fuoco si è poi presentato nell'MCU come l'ancor più malvagio Kilgrave in Jessica Jones.



Claudia Kim ha recitato in Avengers: Age of Ultron nei panni della dottoressa Helen Cho, salvando la vita di Occhio di Falco e poi costruendo il corpo di Visione. Tre anni dopo, Kim ha fatto il suo debutto nel mondo magico come Nagini in Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald.



Ricordiamo che Mikkelsen ha anche recitato in Casino Royale nei panni di Le Chiffre, insomma non manca proprio niente nel suo curriculum! Le riprese di Animali Fantastici 3 sono in corso e Mads Mikkelsen ha parlato del suo Grindelwald che vedremo al cinema nel 2022.