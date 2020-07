Marvel e Star Wars, ecco come la saga Lucasfilm ha influenzato Infinity War e Endgame

Nel corso di una recente intervista con Comingsoon, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno rivelato che la saga di Start Wars è stata fondamentale per lo sviluppo di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, diventati rispettivamente quinto e primo incasso nella storia del cinema.

Alla domanda sull'importanza della narrazione in Star Wars, Joe Russo ha risposto che i film degli Avengers hanno dato loro l'opportunità di esplorare i temi che li interessavano.

"Io e mio fratello siamo dei veri fanatici di Star Wars, e con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame siamo riusciti a creare il nostro Star Wars personale. Questi film rappresentano in tutto e per tutto ciò che la storia di George Lucas ci ha insegnato quando eravamo bambini e cosa ha significato per noi, ed è stato importante e decisivo allontanarci dalla struttura dei film di quella saga, che per noi avevano un'importanza profonda. Siamo stati in grado di replicare quegli schemi nei nostri film. Quindi penso che parliamo con quei film piuttosto che con i film di Star Wars".

Anthony Russo ha aggiunto:

"In Star Wars c'è un godimento simile all'opera, nel senso che ci può essere questo tipo di narrazione rozza non molto sottile o sofisticato, eppure è la risonanza di quella narrazione che diventa importante. C'è qualcosa nel modo in cui il resto del cinema guarda quel momento, quella musica e quell'iconografia e quel dramma, tutto lavora insieme per creare emozione e una specie di eccitazione, un brivido, un pericolo. Questa sensazione per noi è stata un promemoria".

Per altri approfondimenti, ecco perché i Russo hanno definito gli effetti speciali di Avengers: Endgame più complicati di quelli di Star Wars; inoltre, recentemente i due registi si sono candidati per dirigere i prossimi film della saga di Star Wars.