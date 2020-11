Marvel, la star di The Punisher Joe Bernthal diventa Wolverine in una nuova fan-art

Di X-Men si parla tanto, ma non si vede ancora nulla: i mutanti sono tra le new entry più attese di questo Marvel Cinematic Universe che guarda al futuro, ma indovinare quando e come verranno introdotti è roba da indovini. Stesso discorso vale, ovviamente, per la scelta degli interpreti.

Il discorso relativo al casting vale, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda Wolverine: l'eredità di Hugh Jackman sarà una brutta gatta da pelare per chiunque dovesse decidere di averci a che fare, esponendosi inevitabilmente ad un confronto di quelli difficili da vincere.

Di nomi se ne sono fatti tanti, alcuni sostenuti da effettivi avvicinamenti con gli Studios ed altri, come sempre in questi casi, partoriti soltanto dalla fantasia dei fan: a quest'ultima categoria appartiene probabilmente quello di Joe Bernthal, ex-star di The Punisher che in una nuova fan-art vediamo vestire i panni (e i capelli, principalmente) del più famoso dei mutanti.

Cosa ne dite? Vi convince l'idea o tutto sommato preferivate Bernthal nei panni del Frank Castle made in Netflix? Diteci la vostra nei commenti! Nei mesi scorsi, intanto, Hugh Jackman si è detto assolutamente certo dell'arrivo di un nuovo Wolverine nel Marvel Cinematic Universe; nell'attesa che questa Fase 4 vada finalmente avanti, intanto, ripassiamo ancora una volta l'ordine cronologico dei film del Marvel Cinematic Universe.