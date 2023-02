Marvel, tutte le star MCU nominate come uomini più sexy del mondo!

All'interno del Marvel Cinematic Universe sono molteplici le star che hanno conquistato il cuore dei fan anche per la loro bellezza. Oltre alla forza sovrumana e ai loro incredibili poteri, gli uomini del franchise sono stati insigniti negli anni della palma di uomini più sexy viventi dalla rivista People. Ecco l'elenco dei più belli MCU.

Harrison Ford non ha ancora debuttato nel Marvel Cinematic Universe ma lo farà molto presto; la star di Indiana Jones sostituirà il compianto William Hurt nel ruolo di Thaddeus Ross in Captain America: New World Order, in uscita nel 2024. Ford vinse il premio nel lontano 1998.



Nel 2004 fu la volta di Jude Law, che nel Marvel Cinematic Universe ha interpretato Yon-Rogg in Captain Marvel nel 2019 e tornerà nel sequel quest'anno, The Marvels.

Hugh Jackman vinse il titolo nel 2008 e presto il suo Wolverine entrerà a far parte del MCU in Deadpool 3, il franchise con Ryan Reynolds che verrà inglobato dal MCU. E proprio il collega canadese e grande amico di Jackman fu il vincitore del premio all'uomo più sexy vivente nel 2010.



L'anno successivo fu la volta di Bradley Cooper, che nel Marvel Cinematic Universe presta la voce al procione Rocket Raccoon in Guardiani della Galassia. Nel 2014 fu il turno di Chris Hemsworth, celebre volto di Thor nella saga dedicata al Dio del Tuono. Idris Elba, vincitore del premio nel 2018, è l'interprete di Heimdall, il dio della sorveglianza nella mitologia norrena mentre Michael B. Jordan, vincitore del premio nel 2021, è tra i protagonisti di Black Panther nel ruolo di Killmonger.



La lista si conclude con due supereroi di primo piano nel MCU: Paul Rudd vinse il premio nel 2021 ed è tornato di recente nel sequel Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel ruolo di Scott Lang. Infine, l'ex volto di Captain America, Chris Evans, ha ottenuto il riconoscimento nel 2022.