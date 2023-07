Marvel, Star-Lord e Gamora di nuovo insieme nel futuro del MCU? Parla Zoe Saldana

Guardiani della Galassia Vol.3 è stato senza dubbio un ottimo epilogo per uno dei franchise di supereroi più riusciti tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello commerciale, lasciando però i fan orfani dei propri eroi. In un’intervista con The Hollywood Reporter Zoe Saldana ha parlato di un possibile nuovo incontro tra Gamora e Star-Lord.

Mentre è stata svelata la data di uscita su Disney+ di Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana ha parlato con il magazine rispondendo a proposito di un nuovo incontro tra il suo personaggio e quello di Star-Lord e sulla strada scelta da James Gunn per raccontare la relazione tra i due, ritenendo la decisione la migliore per quanto riguardasse Gamora.

Queste le parole dell’attrice: “È stata una decisione agrodolce, ovviamente. Volevo che nel capitolo finale Gamora rimanesse e trovasse un modo per tornare a essere un Guardiano. Ma questo mi sembrava il modo giusto di concludere le cose per lei, visto quello che aveva vissuto in passato. In fin dei conti, in qualsiasi multiverso fosse arrivata, avrebbe vissuto la stessa esperienza vissuta con Thanos e avrebbe avuto lo stesso senso di colpa e lo stesso trauma. Così alla fine ha trovato conforto con i Ravagers e si è sentita più aperta che mai”.

Quindi, ha lasciato aperto uno spiraglio a proposito di una reunion: “Credo che l’intera faccenda di Peter l’abbia turbata, perché anche se non ricordava chi fosse, aveva la sensazione che doveva essere speciale. Ho apprezzato questo aspetto perché ci ha dato la speranza, che, se i Guardiani cercheranno di nuovo l’aiuto dei Ravagers, forse Gamora e Peter troveranno un modo per tornare a far parte l’uno della vita dell’altro, anche se solo come amici”.

Niente pare definitivo in nessuna delle due direzioni, dunque, e, in attesa di capire se almeno qualcuno dei personaggi della banda di Star-Lord tornerà nell’MCU, vi lasciamo alla recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.