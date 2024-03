Marvel, una star di Ant-Man svela:'Grande caos sul set di Quantumania'

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è l'ultimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe dedicato al personaggio interpretato da Paul Rudd, Scott Lang/Ant-Man. Nel cast, oltre a Jonathan Majors in quella che rimarrà la sua ultima interpretazione nel ruolo di Kang il Conquistatore, anche una star di The Mandalorian.

L'attrice Katy O'Brian, conosciuta per i ruoli in Black Lightning e Z Nation, è tornata ad interpretare Jentorra nel film MCU, dopo aver prestato il volto a Kimball in Agents of S.H.I.E.L.D.

Le esperienze in svariati franchise hanno permesso a O'Brian di avere un quadro piuttosto definito di quelle che sono in questo momento i grandi franchise a Hollywood e sul terzo Ant-Man non ha nascosto il grande caos che regnava sul set.



"È stato assolutamente caotico. Penso che ricevemmo nuove pagine del copione fino all'ultimo giorno, e penso che ricevetti nuovi combattimenti fino all'ultimo giorno: arrivo semplicemente e mi dicono: ecco un nuovo combattimento" ha spiegato l'attrice.

Katy O'Brian ha elogiato le persone con le quali ha lavorato sul set di Ant-Man 3:"Erano incantevoli, hanno sempre reso tutto il più accogliente possibile". Un barlume di luce in un'esperienza piuttosto stressante. I Marvel Studios hanno accolto con stupore il responso negativo ottenuto dal film, convinti di aver realizzato un ottimo seguito. Il flop di Ant-Man potrebbe aver influito sulle scelte Marvel recenti oppure sono state prese basandosi su altri fattori?

Per Katy O'Brian di sicuro un'esperienza opposta è stata quella in The Mandalorian:"È divertente, pensavo che i set di Star Wars sarebbero stati caotici perché ovviamente che c'è una vasta fanbase, e tutti hanno opinioni o cose del genere, e avevo anche sentito voci che dicevano che i set erano folli e le cose cambiavano continuamente. Ma non so se è a causa dello streaming o se il creatore della serie Jon Favreau ha tutto sotto controllo o quale sia il motivo ma The Mandalorian è stato piuttosto senza intoppi. Non sembra caotico, sempre. Sembra senza sforzo. So che non lo è ma sembra senza sforzo. Tutti lavorano davvero bene insieme, e penso che facciano il loro meglio per mantenere l'atmosfera come quella di una famiglia".



Scoprite cosa ne pensiamo dell'ultimo film su Ant-Man nella recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.