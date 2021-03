Marvel: una star di Ant Man accusata di molestie, non tornerà in Quantumania

A quanto pare a causa di alcune accuse di molestie sessuali a suo carico, un personaggio del franchise di Ant-Man non tornerà nel terzo capitolo della saga Marvel, ovvero Ant-Man and the Wasp: Quantumania che vedrà il ritorno dei protagonisti Paul Rudd e Evangeline Lilly nei ruoli principali e vedrà in Kang Il Conquistatore il villain principale.

Stiamo parlando del rapper T.I. che aveva debuttato nel primo film del franchise uscito nel 2015 nei panni di Dave, uno degli amici ex-carcerati di Luis (Michael Peńa) che finivano per aiutare Scott nella sua missione e nei suoi furtarelli. L'attore riapparve di nuovo nel ruolo anche per il successivo Ant-Man and the Wasp, ma il suo viaggio nel Marvel Cinematic Universe pare definitivamente terminato. Questo a causa di alcune accuse di molestie sessuali rivolte a lui e alla moglie, Tiny.

L'accusa parla di "abusi sessuali, ingestione forzata di narcotici illegali, rapimento, falso sequestro, intimidazione, aggressione e molestie". Insomma, c'è da star pieni per parecchio tempo. La coppia ha categoricamente negato tutte le accuse diffondendo un comunicato ufficiale tramite il suo legale. Il report comunque non conferma che questo scandalo sia la causa principale dietro l'assenza di T.I. dal terzo film su Ant-Man:

"Clifford (T.I.) e Tameka Harris (Tiny) negano nella maniera più forte possibile queste accuse prive di sostanza e senza alcun fondamento. Siamo fiduciosi nel fatto che quando verranno attentamente analizzati i fatti, non ci sarà nessun provvedimento".

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania tornerà invece Michael Douglas nei panni di Hank Pym, il quale ha aggiornato recentemente sullo stato delle riprese: "Per quanto riguarda il nuovo film di Ant-Man inizieremo a girare quest'anno. Sono sempre soggetto a questa severissima segretezza sulle informazioni che posso condividere. Come ho già detto altre volte, ho il costante timore di venir colpito con uno di quei piccoli dardi avvelenati se spiffero troppe cose su Ant-Man. Ma per quel che ne so, inizieremo a filmare quest'anno".

Non sappiamo poi se anche Randall Park tornerà come Jimmy Woo.