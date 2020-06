Marvel, la star di American Gods insiste: 'Fatemi fare Tempesta negli X-Men!'

Quanto sta accadendo ormai da tempo attorno agli X-Men in ottica Marvel Cinematic Universe è alquanto singolare: dell'ingresso dei mutanti nell'universo degli Avengers non si ha infatti alcuna notizia concreta, ma già i fan di tutto il mondo si sono dati al fantacasting più sfrenato... E non solo loro!

Già, perché far parte del Marvel Cinematic Universe è ovviamente un sogno anche per molti attori, e con il completo rinnovamento del cast degli X-Men le opportunità sono effettivamente molte! Ad attirare il grosso delle attenzioni è ovviamente Wolverine, ma c'è qualcuno che invece sembra mirare ad altro con parecchia convinzione ed insistenza.

Si tratta di Yetide Badaki, star di American Gods che sta portando avanti ormai da tempo una sua campagna per essere presa in considerazione come futura Tempesta degli X-Men versione Marvel Cinematic Universe: "Da donna nera di origini africane mi piacerebbe davvero tanto interpretare Tempesta" ha fatto sapere l'attrice su Twitter, indirizzando il messaggio direttamente a Kevin Feige e Ryan Coogler (regista di Black Panther 2).

Cosa ne dite? Vi piacerebbe Bataki nei panni di Tempesta o preferireste che si puntasse su un altro nome? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, facciamo un recap di questi ultimi 20 anni di X-Men cinematografici; una star dell'MCU, nel frattempo, ha fatto sapere cosa proprio non sopporta di Spider-Man.