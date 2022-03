Marvel: spuntano i piani per film mai realizzati prima del MCU, ci sono Namor e Nick Fury!

Come uno spirito del Natale passato, sui social è emersa una vecchia foto risalente ai primi anni 2000 che mostra i piani originali della Marvel per una serie di cinecomics previsti prima della creazione del Marvel Cinematic Universe.

Condivise dall'utente Twitter @AjepArts, le immagini mostrano un modello di Spider-Man in piedi di fronte ad un poster per le uscite imminenti: tra i loghi per i tanti film previsti, si notano chiaramente quelli di Namor (in programma per il 2006) e dei film stand-alone per Silver Surfer, Nick Fury, Man-Thing e Deathlok.

Curiosamente Namor, nonostante sia uno dei primi supereroi Marvel avendo debuttato nel 1939, non è ancora mai apparso sul grande schermo, ma le cose molto presto potrebbero cambiare grazie a Black Panther Wakanda Forever. Il progetto del 2006 presente nelle immagini è probabilmente una collaborazione fallita tra Universal e Marvel Studios, dato che da quanto si sa, ad un certo punto, Chris Columbus, regista di Home Alone e Harry Potter e la pietra filosofale, era stato incaricato di dirigere il progetto.

Anche un film standalone con Silver Surfer non ha mai visto la luce, tuttavia il personaggio è apparso nel film del 2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer della 20th Century Fox, dove è stato doppiato da Laurence Fishburne, e fa ridere oggi pensare ad un film in solitaria per Nick Fury, il leader dello SHIELD ormai entrato nell'immaginario collettivo grazie al ruolo di Samuel L. Jackson nel MCU: il Fury del MCU non ha mai avuto un film tutto per sé nel MCU (ma David Hasselhoff nel 1988 recitò in un film tv intitolato "Nick Fury: Agent of SHIELD", ma sarà il protagonista della serie tv Secret Invasion, che dovrebbe debuttare nel 2022.

Per altre notizie dal mondo Marvel, guardate il nuovo taglio di Halle Berry ispirato a Tempesta: l'acconciatura in queste ore ha spinto i fan a pensare che l'attrice possa riprendere il ruolo della X-Woman per un cameo nel film in uscita Doctor Strange in the Multiverse of Madness, previsto per il 3 maggio prossimo.