Marvel Spider-Man, Sony a lavoro su un nuovo film dei Sinistri Sei?

Il famoso e solitamente affidabile insider Daniel Richtman in queste ore ha lanciato la bomba: Marvel e Sony stanno lavorando ad un film dei Sinistri Sei, il famosissimo team di supercriminali del mondo Marvel Comics legato alle avventure di Spider-Man.

Con una lunga serie di film spin-off live-action già usciti, come Venom, Venom: Let There Be Carnage e Morbius, e soprattutto nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi, come ad esempio Madame Web, Kraven the Hunter e Venom 3, il report dell'insider non è del tutto sorprendente, soprattutto se consideriamo che la Sony Pictures sta cercando di realizzare un film dei Sinistri Sei da diversi anni, col tentativo più noto legato a The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield.

Certo non è chiaro in che modo dovrebbe formarsi sul grande schermo questo gruppo di criminali, dato che l'universo cinematografico di Sony attualmente non ha un suo Spider-Man live-action, ma in tal senso va notato che lo stesso Daniel Richtman, solo qualche giorno fa, annunciava che Spider-Man 4 del MCU includerà Kraven, Morbius e Venom. L'indiscrezione fa il paio con le rivelazioni del famoso volume MCU: The Reign of Marvel Studios, che in queste settimane ha anticipato che il MCU e l'universo Sony si legheranno definitivamente con i prossimi progetti in arrivo.

Si dice che Spider-Man 4 del MCU (distribuito da Sony) uscirà nell'estate del 2025, dunque è possibile che nelle prossime settimane ne sapremo di più in proposito: restate sintonizzati.