Marvel, Spider-Man e lo scudo di Captain America nella splendida statua da collezione

Queen Studios ha rivelato la sua nuova statua dedicata al Marvel Cinematic Universe e raffigurante lo Spider-Man di Tom Holland mentre impugna lo scudo di vibranio di Captain America, come nella scena in cui il personaggio fa il suo ingresso nei Marvel Studios all'interno del film Captain America: Civil War.

Si tratta della nuova statuina prodotta dalla compagnia e arriverà in scala 1:4. La statua ricrea la famosa sequenza in cui Spider-Man viene introdotto per la prima volta nell'Universo Cinematografico Marvel, quando Iron Man/Tony Stark lo annuncia agli altri e gli dà il segnale per intervenire; l'ingresso di Peter Parker è a dir poco pirotecnico, dato che come prima cosa ruba immediatamente lo scudo dalle mani di Captain America/Steve Rogers.

La statuina è stata prodotta in diverse versioni, e raffigurano Peter Parker/Spider-Man con o senza la sua maschera. Al momento non è dato sapere il prezzo effettivo del modellino - ma immaginiamo sarà molto alto - ma il dubbio dovrebbe essere sciolto in giornata, quando verrà attivato il pre-order per l'acquisto, previsto appunto per oggi 24 novembre.

Ricordiamo che Tom Holland è attualmente impegnato nelle riprese del terzo capitolo di Spider-Man, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022, salvo ulteriori rinvii. La produzione di Spider-Man 3 (di cui dobbiamo ancora scoprire il titolo ufficiale, anche per evitare l'omonimia con l'ultimo capitolo della trilogia di Raimi) è in pieno svolgimento, ma finora sono ancora poche le indiscrezioni che ne sono venute fuori.

Tanta è l'attesa soprattutto per le guest star annunciate, se così vogliamo chiamarle, in primis Doctor Strange e Electro, che sarà curioso vedere come andranno ad inserirsi nella narrazione.

Che ne pensate di questo nuovo modellino dedicato al mondo Marvel? Procederete con il pre-order e lo aggiungerete alla vostra collezione? Fateci sapere nei commenti.