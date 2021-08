Marvel, speciale di Halloween dedicato a Licantropus! Si cerca il protagonista: i dettagli

I Marvel Studios sono attivamente impegnati nella ricerca di un attore che possa interpretare il protagonista nello speciale di Halloween che andrà in onda su Disney+. Lo riporta in queste ore The Wrap. Il profilo richiesto è quello di un uomo di origine latinoamericana sulla trentina. La produzione inizierà nei primi mesi del 2022.

Inoltre il protagonista si baserà su Licantropus (Werewolf by Night in originale), nome usato da due personaggi Marvel diversi.

Il primo, Jack Russell, è stato creato da Gerry Conway e Mike Ploog sulla base di concept creati da Stan Lee e Roy Thomas; il personaggio è apparso per la prima volta in un numero del 1972 di 'Marvel Spotlight'.

Russell ha partecipato ad una serie di fumetti, Werewolf by Night, che si è protratta per 43 numeri e si è conclusa nel 1977.

Russell discende da una dinastia di esseri umani alterati noti come Licantropi, in seguito capaci di trasformarsi in lupi a piacimento, anche senza la presenza della luna piena e mantenendo il proprio intelletto. Inoltre in quella serie di fumetti debuttò anche Moon Knight, personaggio che Oscar Isaac interpreterà in una serie Disney+ nel 2022.

Per quanto riguarda Licantropus la Marvel ha inserito anche una seconda incarnazione del personaggio, Jake Gomez proprio lo scorso anno in Werewolf by Night, membro della tribù di Nativi americani Hopi, la cui famiglia è stata maledetta dalla licantropia. Al momento non è stata confermata quale versione comparirà nello speciale.

Nel frattempo su Disney+ continuano ad aumentare i contenuti Marvel: ecco la recensione dei primi tre episodi di What If... ?, serie animata da poche settimane disponibile sulla piattaforma streaming.



Poco tempo fa Victoria Alonso ha confermato la produzione di altri show animati Marvel in futuro.