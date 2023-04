Marvel, a sorpresa è del Marvel Cinematic Universe uno dei film più redditizi del 2022

Per l'anno 2022, quando nessuno avrebbe potuto immaginare lo storico flop di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, a quanto pare il Marvel Cinematic Universe portava a casa uno dei titoli più redditizi della stagione.

Stiamo parlando di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, cinecomix che ha segnato il grande ritorno dell'amatissimo regista Sam Raimi alla Marvel diversi anni dopo la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e che è stato appena citato nella rubrica di Deadline dedicata ai film più redditizi dell'anno passato. Secondo le analisi, infatti, si prevede che il sequel di Doctor Strange e WandaVision con protagonisti Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen farà guadagnare circa 284 milioni alla Disney: questa somma è stata raggiunta grazie ai 955,7 milioni di dollari incassati dal film al botteghino globale, combinata con le vendite dell'home-video e i diritti di streaming.

L'articolo rende noto che il budget del film è stato di circa 200 milioni di dollari, più i P&A che ammontano a circa 150 milioni. Tenendo conto di altre spese collaterali, si stima che la Disney abbia speso circa 496 milioni di dollari per realizzare, commercializzare e distribuire il film: il risultato finale dell'investimento sono quasi 300 milioni di guadagno per la Casa di Topolino.

Non sorprende dunque che Doctor Strange 3 sia attualmente in fase di lavorazione, con le indiscrezioni che vogliono il threequel come un capitolo fondamentale nel futuro del Marvel Cinematic Universe.