Marvel, la situazione si complica per Jonathan Majors: nuove accuse dal set di Ant-Man 3

La già complessa situazione di Jonathan Majors si è complicata ulteriormente nelle ultime ore, quando la star, nota per Jonathan Majors, noto per il ruolo di Kang il Conquistatore nella saga del Marvel Cinematic Universe, è stato accusato di abusi domestici da molteplici donne.

Come riportato da Variety, diverse presunte vittime di abusi hanno avviato una collaborazione con l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan per testimoniare sul comportamento di Jonathan Majors prima della sua imminente comparizione in tribunale, prevista per l'8 maggio prossimo, per la recente denuncia di aggressione e molestie. Secondo quanto riferito, una delle presunte vittime avrebbe lavorato sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al momento dell'incidente.

Al momento della stesura di questo articolo, né l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan né la Marvel hanno commentato le nuove accuse, ma tramite una dichiarazione fornita a Deadline l'avvocatessa di Jonathan Majors, Priya Chaudhry, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: "Jonathan Majors è innocente e non ha abusato di nessuno", ha detto la Chaudhry. "Abbiamo fornito prove inconfutabili al procuratore distrettuale per dimostrare che le accuse sono false. Siamo fiduciosi che sarà completamente scagionato".

Naturalmente vi terremo aggiornati sull'evolversi della faccenda: nel frattempo, alcuni fan della Marvel sono già corsi ai ripari e hanno iniziato a sognare Denzel Washington nei panni di un vecchio Kang il Conquistatore nel caso in cui Disney dovesse decidere per un recast del personaggio.