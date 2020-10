Marvel, Simu Liu esalta il cast asiatico di Shang-Chi: 'Hollywood non potrà più ignorarci'

Ieri il regista Destin Daniel Cretton ha annunciato la fine delle riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, atteso film Marvel che firmerà il debutto di Simu Liu nei panni del nuovo supereroe del MCU.

Per celebrare il termine della produzione, secondo quanto riportato da The Wrap, il protagonista ha condiviso un messaggio su una pagina Facebook in cui ha dimostrato tutto il suo orgoglio per il progetto e il cast interamente asiatico: "Tra nove mesi infrangeremo ogni record e faremo la storia come primo film di supereroi ad includere un cast interamente asiatico che spacca talmente tanto da non essere neanche divertente. Beh questa è una bugia, in realtà è piuttosto divertente. Per tutti noi che hanno ricevuto odio per il colore della nostra pelle, o si sono sentiti meno amati per lo stesso motivo; basta. Questo è il nostro film, e dopo questo per Hollywood sarà impossibile ignorarci."

Previsto inizialmente per il prossimo febbraio, Shang-Chi è stato rinviato in seguito ai vari slittamenti nel calendario del Marvel Cinematic Universe. La nuova data di uscita è fissata al 9 luglio 2021, ovviamente con la speranza che Black Widow debutti come previsto il maggio precedente.

Intanto, Liu ha mostrato le sue abilità marziali in un video dal set.