Marvel, Simu Liu anticipa: 'Shang-Chi avrà un team up prima di quanto pensiate'

Secondo le indiscrezioni Shang Chi 2 è stato aggiunto al calendario di produzione della Marvel insieme ad Eternals, ma stando a quanto dichiarato in queste ore dal protagonista della saga Simu Liu l'eroe esperto di arti marziali potrebbe tornare prima del previsto.

L'attore, nel corso di una nuova intervista promozionale con la rivista People Magazine, ha infatti anticipato che i fan della Marvel "potrebbero vedere Shang-Chi prima di quanto pensano", parlando nello specifico di un imminente team-up tra il suo personaggio e altri supereroi del Marvel Cinematic Universe. L'attore ha anche spiegato che adora i team-up, perché "sono un grande fan non solo dei supereroi Marvel ma anche degli attori che li interpretano, quindi qualsiasi collaborazione per la quale vengo convocato per me diventa un'opportunità irrinunciabile di lavorare al fianco di persone che ammiro molto".

Sebbene non ci siano ancora informazioni sul sequel di Shang-Chi che il regista Destin Daniel Cretton sta sviluppando dal 2021, recenti indiscrezioni suggeriscono che il film potrebbe arrivare nel 2025, a stretto giro con Avengers: Kang Dynasty, altro film Marvel diretto sempre da Cretton. Secondo le indiscrezioni Shang Chi 2 includerà tantissime varianti di Kang il Conquistatore, ma le parole di Simu Liu fanno pensare che che il personaggio potrebbe spuntare a sorpresa in qualche progetto MCU più vicino: che si tratti forse di The Marvels, dato che la Carol Danvers di Brie Larson aveva fatto capolino nella scena post-credit del film di Shang-Chi? Impossibile dirlo al momento, dunque rimanete sintonizzati.

The Marvels uscirà il 10 novembre 2023. Avengers: The Kang Dynasty è atteso per il 2 maggio 2025.