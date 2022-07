Marvel, Simon Pegg si tira fuori: 'Voglio fare roba più adulta'

Simon Pegg il suo contributo al mondo dei supereroi l'ha dato, seppur con un minutaggio abbastanza ridotto, in occasione di The Boys: la star della Trilogia del Cornetto non sembra però intenzionata ad approfondire la cosa concedendosi all'universo dei cinecomic, come confermano le sue parole sul Marvel Cinematic Universe.

A differenza del suo collega Ryan Gosling, infatti, Pegg ha negato ogni interesse circa un possibile ruolo nel franchise targato Disney, specificando di voler recitare in progetti più adulti e, soprattutto, di essere in una fase della sua carriera in cui considera fondamentale avere maggior libertà dal punto di vista artistico e creativo.

"Penso di voler fare roba un po' più adulta in futuro. Penso che Mission Impossible sia un franchise molto adulto. È comunque un franchise, ma è diretto più agli adulti che ai ragazzi, voglio fare cose un po' più drammatiche. Non sono in gara per entrare a far parte dell'MCU, nessuna cosa del genere. Credo di volere un po' più di libertà. Quando ti leghi a questi progetti sei vincolato per anni, e può essere un po' restrittivo" sono state le parole di Simon Pegg.

Vi sarebbe piaciuto vedere il buon Simon nel Marvel Cinematic Universe? In che ruolo? Fatecelo sapere nei commenti! Anthony Russo, intanto, è tornato a difendere la Fase 4 dell'MCU dalle critiche.