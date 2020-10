Marvel, anche Shuri lo ammette: è Hank Pym il più grande genio dell'MCU

Fra le innumerevoli discussioni che da anni animano il fandom Marvel ce n'è una a cui sembrava davvero dura riuscire a trovare una risposta che soddisfacesse tutti: chi è il personaggio più intelligente del Marvel Cinematic Universe? I contendenti al titolo non mancano e la lotta è stata per anni di quelle senza esclusioni di colpi.

Scegliere tra gente come Shuri, Tony Stark e Bruce Banner, d'altronde, non è cosa facile: a risolvere la questione è dunque stata la voce stessa di una delle parti in causa, vale a dire quella della geniale sorella di T'Challa.

All'interno del libro The Wakanda Files, infatti, Shuri ammette: "Non ci sono parole per esprimere l'invidia che provo per il tempo che Lang e Pym hanno trascorso nel Regno Quantico. Le ricerche di Pym sulla meccanica quantistica sono impressionanti. Come ha fatto Pym a mettere le mani su di un Em-drive che funzioni al di fuori di una camera sottovuoto? Va contro tutte le leggi della fisica. A meno che il Regno Quantico non agisca come una camera sottovuoto? Questo proverebbe il principio di Heisenberg. Dobbiamo parlare con Pym, immediatamente".

Insomma, non c'è storia: è Hank Pym la mente più geniale del Marvel Cinematic Universe, al punto da costringere un personaggio del calibro di Shuri a provare ammirazione per le sue scoperte.