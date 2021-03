Marvel, Shang-chi sarà la versione MCU di Mortal Kombat?

Sappiamo che Shang-Chi è un personaggio a fumetti di origini orientali e abile nelle arti marziali, ispirato direttamente al mitico Bruce Lee, e stando all'idea di qualcuno tutte queste peculiarità potrebbero rendere l'attesissimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di Destin Daniel Cretton una sorta di Mortal Kombat del MCU.

Stando infatti ad alcuni leak trapelati online e dedicati al cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu, a quanto pare buona parte della trama di Shang-Chi ruoterà attorno a un torneo di arti marziali a cui parteciperà il maestro di Kung Fu, incontrando per altro il temibile drago Fin Fang Foom. Sempre nel leak si sosteneva che lo scopo fosse quello di vincere il premio principale dell'evento, cioè i Dieci Anelli che fanno anche parte significativa del titolo. Questi anelli nei fumetti sono delle armi aliene dotate ognuna di un potere unico, e indossati tutti insieme sono straordinariamente potenti, e di solito a indossarli (sempre nei fumetti) è Il Mandarino, il nemico numero 1 di Iron Man.



Il Mandarino (Tony Leung) scoprirà l'esistenza dei Dieci Anelli, considerati una leggenda, e tenterà di impossessarsene vincendo il torneo, ma la sua età sarà un problema, tanto che deciderà di mandare il suo allievo più brillante, Shang-Chi. Ovviamente, al momento questa rimangono soltanto teorie, ma ci sono foto e video dal set che darebbero credito a questa ipotesi.



Nel cast, inoltre, c'è un personaggio chiamato Kane, descritto come "un compagno di Shang-Chi che viaggerà insieme a lui e trasmetterà in streaming i suoi incontri". Poi tutti i casting per i lottatori professionisti indetti dalla Marvel, compresi anche degli annunciatori.



Insomma, fosse davvero questo il nucleo di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, noi non avremmo nulla da obiettare e la Marvel avrebbe già in tasca il suo Mortal Kombat-like movie a distanza di pochi mesi dal prodotto Warner Bros.