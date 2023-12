Marvel, tutti i sequel attualmente in produzione e in uscita

Quali sono i sequel in arrivo dai Marvel Studios? Diamo uno sguardo a tutti i nuovi capitoli attualmente in produzione o in uscita per la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Il prossimo sequel in calendario è ovviamente Deadpool 3, attesissimo nuovo capitolo della saga di Deadpool che sarà sia un sequel di Deadpool 2 che un 'sequel' di Logan, e allo stesso tempo rappresenterà 'una prima volta' per i protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman nel Marvel Cinematic Universe: il film sarà interamente calato all'interno della grande trama della Saga del Multiverso, e aprirà la strada a due altri attesissimi sequel, vale a dire Avengers 5 e Avengers 6. Il quartetto dei sequel targati Marvel Studios più attesi dai fan è chiuso proprio da un 'numero 4', vale a dire il nuovo film con Tom Holland Spider-Man 4, a sua volta primo episodio di una nuova trilogia su Peter Parker.

Tra gli altri, tanti sequel Marvel Studios in arrivo segnaliamo anche Captain America: Brave New World, non solo quarto episodio della saga cinematografica di Captain America ma anche 'sequel' di Falcon & The Winter Soldier, Thunderbolts (un film crossover ma anche sequel di Falcon & The Winter Soldier e Black Widow), Shang-Chi 2, Thor 5, Doctor Strange 3 ed Eternals 2, tutti in vari stadi di lavorazione.

