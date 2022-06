Marvel, Secret Wars sta per arrivare al cinema? Le parole di Kevin Feige scaldano i fan

Nelle scorse Kevin Feige ha parlato del futuro del MCU con la Fase 4 giunta quasi al termine e la Fase 5 pronta ad iniziare tra cinema e serie tv in streaming su Disney Plus, ma i fan sui social hanno risposto chiamando in causa il tanto agognato adattamento di Secret Wars.

E' opinione comune, infatti, che dopo la celebrata Infinity Saga - che ha visto gli Avengers e Thanos darsi battaglia per la conquista delle prese con le Gemme dell'Infinito - il Marvel Cinematic Universe sia pronto per Secret Wars, un nuovo mega-crossover da dipanare non solo nei film ma anche nelle serie tv esclusiva di Disney Plus: se una regola di Hollywood impone dei sequel più grandi e più grossi dell'originale, infatti, i Marvel Studios ora sono chiamati ad una maxi-saga ancora più grande della Infinity, e il fumetto di Jonathan Hickman riguardante lo scontro tra universi paralleli sembrerebbe essere effettivamente sul piatto.

Su Total Film, infatti, Kevin Feige ha dichiarato: "Ci stiamo avvicinando alla fine della Fase 4, e penso che le persone inizieranno a capire in che direzione sta andando questa prossima saga. Penso che finora ci siano stati già molti indizi, indizi che almeno per me sono piuttosto evidenti e che indicano il cammino dell'intero franchise. Ma nei prossimi mesi saremo un po' più diretti da questo punto di vista, e stabilire definitivamente il nostro un piano".

In effetti nelle scorse settimane su Everyeye abbiamo raccolto tutti gli indizi su Secret Wars nascosti nella Fase 4, ma a questo punto la parola passa a Kevin Feige e compagnia: che la Marvel sia pronta ad annunciare il prossimo film degli Avengers? Diteci cosa ne pensate nei commenti!