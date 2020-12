Marvel, secondo i fan il nuovo fumetto dei Fantastici 4 prepara l'ingresso nel MCU

Il nuovo fumetto pubblicato dalla Marvel Comics e intitolato Fantastic Four: Road Trip ha spinto alcuni fan a teorizzare che alcuni dettagli chiave della storia possano essere stati pensati per integrare i personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Quello già anticipato da Kevin Feige durante il San Diego Comic-Con del 2019 e reso possibili dall'acquisizione Disney-Fox sarebbe il terzo reboot cinematografico per i Fantastici Quattro, che esordirono al cinema nel 1994 e ci tornarono per altre due volte, prima a inizio millennio e poi col disastroso reboot del 2015.

La nuova serie a fumetti "Fantastic Four: Road Trip" della Marvel Comics secondo alcuni suggerirebbe un'integrazione in arrivo per il MCU: il primo numero della serie racconta la storia dei membri classici del gruppo, ovvero Mr. Fantastic, Invisible Woman, La Cosa e la Torcia Umana, aggiunge anche altri personaggi come Powerhouse e Brainstorm. Nella serie, una sorta di reboot, il figlio di Reed e Susan, Franklin, non è mai stato un mutante e secondo i fan questo aspetto 'pulirebbe' un passato editoriale complesso per renderlo più facilmente adattabile al cinema.

Inoltre anche Valeria Richards, o Brainstorm, ha dei poteri, il che trasforma essenzialmente i Fantastici Quattro in un gruppo di sei, cosa che sicuramente offrirebbe una nuova prospettiva ad un ipotetico nuovo film. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

