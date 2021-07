Marvel, secondo i fan l'MCU oggettifica gli uomini più delle donne

Quello dell'oggettificazione di questo o quel personaggio è un problema piuttosto serio che il mondo del cinema si sta trovando ad affrontare negli ultimi anni in maniera decisamente piuttosto concreta che in precedenza: non fa eccezione il Marvel Cinematic Universe, che ultimamente è stato al centro di alcune polemiche al riguardo.

A sollevare la questione è stata la produttrice esecutiva Victoria Alonso, che ha ricordato quanto fossero offensive alcune frasi rivolte ai personaggi femminili dell'MCU in passato, con Black Widow in cima alla lista dei bersagli preferiti in tal senso. Ma la cosa riguarda davvero soltanto le donne?

Stando a quanto dichiarato dalla stessa Alonso sembrerebbe proprio di no: secondo le parole della produttrice, infatti, la maggior parte delle lamentele per quanto riguarda problemi di questo tipo arriverebbero ai Marvel Studios da parte dei fan di sesso maschile, spesso offesi da quella che a loro dire sarebbe un'eccessiva oggettificazione di personaggi come Captain America, Thor e così via, a colpi di magliette scomparse e addominali ben in vista.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che il problema della sessualizzazione dei personaggi riguardi anche i supereroi uomini? E in che misura? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, anche Scarlett Johansson si è espressa sulle frasi sessiste rivolte alla sua Black Widow nei primi film del franchise.