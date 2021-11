Marvel, Sebastian Stan confessa: 'Sono felice di non essere Captain America'

All'esordio di The Falcon and the Winter Soldier erano in molti a sperare ancora che, con l'uscita di scena di Steve Rogers, lo scudo di Captain America passasse all'amico di sempre Bucky Barnes: le cose, come sappiamo, sono poi andate in altro modo, ma ciò non sembra aver arrecato particolare dispiacere a Sebastian Stan.

L'attore che ha recentemente festeggiato i 10 anni nei panni di Bucky, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate nel libro The Story of Marvel Studios: the Making of the Marvel Cinematic Universe secondo cui mai avrebbe voluto raccogliere l'eredità di Chris Evans, dicendosi felice di esser stato scelto per il ruolo del Soldato d'Inverno.

"Sono stato completamente preso da questo personaggio. Voglio essere assolutamente chiaro su questa cosa: sono estremamente felice di esser stato scelto per questo ruolo e non per quello di Captain America. Penso che tutto ciò fosse destino" sono state le parole con cui Sebastian Stan ha confermato il suo immenso amore per il suo Bucky Barnes.

E voi, da che parte state? Credete che lo scudo dovesse passare a Bucky o siete felici di vederlo tra le mani di Sam Wilson? Diteci la vostra nei commenti! Captain America a parte, comunque, qui trovate la lettera d'addio di Robert Downey Jr a Tony Stark.