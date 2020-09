Marvel, Sean Gunn ricorda Chadwick Boseman: 'Vorrei avessimo avuto più tempo'

Nel corso di una recente intervista concessa a The Movie Dweeb e incentrata sull'arrivo futuro nelle sale di The Suicide Squad e di Guardiani della Galassia Vol. 3, Sean Gunn si è preso anche del tempo per rendere omaggio al compianto Chadwick Boseman, interprete di Black Panther e suo collega nell'Universo Cinematografico Marvel.

"E' stato davvero difficile per me sentire la notizia della sua morte, e voglio premettere che non conoscevo Chadwick molto bene. Ci siamo incontrato un po' di volte e abbiamo condiviso lo stesso set ma non avevamo scene in comune e quindi non voglio parlare come se lo conoscessi meglio di quando non fosse. Come credo tutti quanti, non sapevo fosse malato, non sapevo avesse il cancro. Mi ha colpito molto come un ragazzo che avesse il peso del mondo sulle spalle. Credevo derivasse dal fatto che fosse diventato di colpo una grande star, proiettato in questo mondo dove molte persone fanno affidamento su di te, il che può essere molto stressante.

"L'ho visto succedere con molti attori che improvvisamente diventavano delle star, e di lui ho pensato fosse un tipo che sapesse gestire tutto in una volta. Poi, col senno di poi e con quello che si è saputo, il peso che si portava addosso era ovviamente molto più grande di ogni cosa legata alla popolarità. Ricordo che una volta eravamo insieme a pranzo il primo giorno di set, ed eravamo ai lati opposti del tavolo. Pensavo: 'Quello è Chadwick, non l'ho conosciuto, dovrei andare a presentarmi perché non abbiamo mai lavorato insieme'. Ma poi sono rimasto come incastrato in quello che stavo facendo.

"A fine pranzo ho sentito queste mani sulle mie spalle che mi davano un saluto amichevole, ho guardato in alto ed era Chadwick. Mi chiese tipo: 'Come va Sean? Ti stanno trattando tutti bene? Va tutto bene?' e io 'Sì, certo, grazie!', ero totalmente rapito. Non abbiamo mai avuto una conversazione, eccetto quella. Lui sapeva chi ero, e sapeva che ero il nuovo arrivato lì e si preoccupava per me. Non ho altro da dire, penso fosse una persona eccezionale e vorrei aver avuto più tempo da passare con lui".

Chadwick Boseman è morto a causa di un cancro al colon, del quale soffriva da quattro anni. In queste ultime settimane sono stati davvero tanti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi di Boseman e dei fan che hanno voluto ricordare la star di Black Panther.