Marvel, Sean Baker starà alla larga da qualunque film: 'Non mi piacciono abbastanza'

Dopo le critiche al MCU di Quentin Tarantino, un nuovo registra si schiera contro l'universo Marvel: stiamo parlando di Sean Baker, ricordato per pellicole quali Tangerine, Un sogno chiamato Florida e Red Rocket.

In una recente intervista, infatti, Baker ha parlato delle offerte "improvvisamente interrotte" dopo Red Rocket e di tutto il dispendio di tempo ed energie necessario per lavorare su un progetto Marvel. Di conseguenza, non avere "abbastanza passione per il film Marvel" è un motivo più che sufficiente per non realizzarli.

Iniziato nel 2008 con Iron Man (diretto da Jon Favreau), il Marvel Cinematic Universe è considerato uno dei franchise più importanti e remunerativi della storia, e, nelle cinque fasi che lo compongono, ha incassato globalmente poco meno di trenta miliardi di dollari. Tra le pellicole principali ricordiamo non soltanto Iron Man, ma anche Thor (2011, Kenneth Branag), The Avengers (2012, Joss Whedon), Guardiani della Galassia (2014, James Funn) e Spider-Man: Homecoming (2017, Jon Watts). A partire da Agents of S.H.I.E.L.D., le serie TV hanno assunto sempre più importanza all'interno del sistema.

In molti, invece, credono che il vero problema del MCU non sia la saga in sé, ossia lo sviluppo "vizioso" degli ultimi progetti: dopo Avengers: Endgame (ventiduesimo film del franchise), la qualità delle storie sarebbe diminuita drasticamente, soprattutto considerando la scomparsa dei personaggi più celebri.

E voi cosa ne pensate? I nuovi film sono all'altezza dei precedenti, oppure non reggono il confronto? Di certo, Quentin Tarantino e Sead Baker non sono gli unici a prediligere la seconda opzione... A proposito, non perdetevi la nostra recensione di Red Rocket.