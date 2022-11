Marvel: lo scudo di Captain America è stato messo all'asta!

Il prossimo 13 dicembre sarà il giorno della Hollywood & Entertainment Signature Action, un incredibile asta che comprenderà oltre 400 oggetti di scena, costumi e veicoli di film di successo, organizzata da Heritage Auctions.

Tra i numerosi articoli spicca tra tutti l'iconico scudo di Captain America, utilizzato durante le riprese di Avengers: Endgame dallo Steve Rogers di Chris Evans e già donato in precedenza dai Marvel Studios durante una lotteria senza scopi di lucro. Lo scudo presenta una targa firmata dal Prop Master dei Marvel Studios Russell Bobbitt.

In un comunicato stampa, il vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions Joe Maddalena ha dichiarato che l'evento sarà un viaggio tra i ricordi "sulla magia dal grande schermo che ci ha deliziato da bambini fino ai capolavori moderni, ai film di supereroi e alle opere spaziali che ci fanno amare il grande schermo”.

Parlando di DC, tra i vari oggetti di scena abbiamo il cappuccio di Christian Bale indossato in Batman Begins, la calzamaglia indossata da Helen Slater in Supergirl del 1984 e un modello in miniatura della Batwing utilizzata nel Batman di Tim Burton.

Per quanto riguarda gli altri articoli abbiamo ad esempio la Coppa del Sacro Graal di Indiana Jones e l'ultima crociata, il bikini bianco indossato da Ursula Andress in 007 - Licenza di uccidere (primo adattamento cinematografico di James Bond), l'abito in chiffon indossato da Kate Winslet in Titanic e un altro abito dello stesso film indossato da Leonardo DiCaprio.