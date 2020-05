Marvel: scoprite quale personaggio si abbina al vostro segno zodiacale cinese

Dopo lo zodiaco con i personaggi del Ragnoverso, i colleghi di CBR hanno realizzato un nuovo abbinamento tra gli eroi Marvel e l'oroscopo, questa prendendo in considerazione i segni zodiacali cinesi.

Come già saprete, lo zodiaco cinese non cambia di mese in mese, come quello che seguiamo noi, ma di anno in anno (potete calcolare il vostro su questo sito). Anche questo comprende 12 segni, che secondo una delle leggende rappresentano i 12 animali che risposero alla chiamata del Buddha e andarono a porgli saluto. Come premio, questi decise dunque di chiamare ogni anno del ciclo lunare come uno di loro.

Secondo un'altra leggenda, invece, il sovrano del Cielo conosciuto come L'Imperatore di Giada, decise di prendere 12 creature terrestri da portare in Cielo per mostrarle agli altri esseri divini. Il giorno della partenza però, il Topo, a cui il Gatto aveva chiesto di informarlo sull'arrivo dell'Imperatore di Giada, evitò di proposito di riferirglielo, e così il Coniglio prese il suo posto nello zodiaco cinese (come forse ricorderanno i fan dell'anime Fruits Basket). Questo si direbbe anche essere l'inizio della storica inimicizia tra Gatto e Topo.

Ad ogni modo, ecco secondo il sito quali sarebbero gli abbinamenti con i personaggi secondari del Marvel Cinematic Universe.

Maiale - Morgan Stark

Cane - Maria Hill

Gallo - Peggy Carter

Scimmia - James "Rhodey" Rhodes/War Machine

Capra - Darcy Lewis

Cavallo - Sam Wilson/Falcon

Serpente - Bucky Barnes/Soldato d'Inverno

Drago - Phil Coulson

Coniglio - Nick Fury

Tigre - Liz Allan

Bue - Edwin Jarvis

Topo - Pepper Pots

Qual è il vostro segno zodiacale cinese (e il personaggio Marvel abbinato)? Fateci sapere nei commenti!