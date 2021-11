Marvel, Scarlett Johansson protagonista di un progetto segreto: le parole di Kevin Feige

Scarlett Johansson al centro di un nuovo progetto Marvel totalmente estraneo a Black Widow? Sembrano queste le premesse della prossima collaborazione tra l'attrice e lo studio, dopo le parole di Kevin Feige. Johansson è stata premiata al Beverly Hilton Hotel con il 35° American Cinematheque Award.

Tra i presenti alla serata, per rendere omaggio alla due volte candidata al premio Oscar, c'era anche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che l'ha elogiata per il talento, la visione, l'intelligenza e il buon senso, sia come attrice che come produttrice, introducendo anche un argomento inedito: un progetto top secret dei Marvel Studios che coinvolge proprio Scarlett Johansson. E Natasha Romanoff non c'entra nulla.



"Scarlett ha prestato il suo talento e il suo potere da star al Marvel Cinematic Universe per oltre un decennio. Per il fatto che abbia scelto di svolgere un ruolo chiave per così tanti anni le sono estremamente grato. Lavorare con lei è stata davvero una delle collaborazioni più memorabili e gratificanti della mia carriera" ha dichiarato Feige.



Nel corso della serata nessuno ha accennato alla causa tra Disney e Scarlett Johansson dello scorso luglio, quando l'attrice ha accusato la major di aver violato i termini dell'accordo contrattuale in merito a Black Widow e la sua distribuzione su Disney+.



Il produttore ha espresso soltanto complimenti nei confronti dell'attrice. Kevin Feige non preoccupato dell'ipotesi della possibilità che un giorno i fan Marvel si stuferanno dei film, dopo tutti questi anni di produzioni.