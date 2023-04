Marvel, Scarlett Johansson e Gwyneth Paltrow si tirano fuori: 'Capitolo chiuso'

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati (come la sua controparte cartacea, d'altronde) ad addii temporanei e ritorni avvenuti anche a distanza di anni: non dovrebbe esser questo il caso di Pepper Potts e Natasha Romanoff, che stando a quanto dichiarato dalle loro interpreti dovrebbero aver ormai chiuso la loro esperienza nel franchise.

A parlarne, mentre continuano a girare voci sulla possibile sostituzione di Jonathan Majors, sono state proprio Scarlett Johansson e Gwyneth Paltrow, viste per l'ultima volta in un film della saga la prima in Black Widow e la seconda in Avengers: Endgame, quando dicemmo addio anche al 'suo' Tony Stark interpretato da Robert Downey Jr.

"Io ho dato, è un capitolo chiuso. Ho dato tutto ciò che potevo. Ma in ogni caso tornare a interpretare ripetutamente un personaggio nel corso di una decade è stata un'esperienza unica" ha spiegato Johansson durante un'ospitata al podcast della sua collega, che dal canto suo è sembrata forse un filo più aperta a un possibile ritorno: "Lo penso anch'io. Anche se io non sono morta, quindi potrebbero sempre chiedermelo" sono state le parole di Gwyneth Paltrow.

Cosa ne dite? Il percorso di Natasha Romanoff e di Pepper Potts può essere considerato giunto al capolinea? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, Kevin Feige potrebbe cambiare approccio sulla scelta dei registi dell'MCU.