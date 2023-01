Marvel, Sarah Michelle Gellar accusa i fan: 'Fanno a pezzi ogni film con cast femminile'

Le quote rosa del Marvel Cinematic Universe non hanno fatto sfracelli quando hanno avuto modo di mettersi in proprio: film come Captain Marvel e Black Widow sono stati accolti in maniera decisamente poco entusiasta dal pubblico e dalla critica, ma secondo Sarah Michelle Gellar la cosa deriverebbe da un problema culturale.

Mentre Chloe Bennett conferma il ritorno di Quake nell'MCU, l'ex-star di Buffy - L'Ammazzavampiri punta infatti il dito contro i fan, rei di affossare per principio ogni film Marvel in cui non ci si concentri sul solito eroe maschio, dando invece spazio alle protagoniste femminili del franchise.

"Ogni volta che Marvel prova a proporre un cast di donne, [il film] viene letteralmente fatto a pezzi. Sfortunatamente il pubblico non è ancora pronto ad accettarlo. C'è ancora la mentalità del supereroe maschio, questo modo di pensare davvero retrogrado" sono state le parole di Gellar, che si è poi detta convinta che, al netto di questo problema di fondo, i cinecomic siano davvero film in cui le donne potrebbero riuscire ad emergere e a tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Pensate si tratti di un problema reale o soltanto di film non all'altezza delle aspettative? Diteci la vostra nei commenti! Parità di genere a parte, comunque, Kevin Feige si è detto convinto che i fan non si stancheranno mai dei cinecomic.