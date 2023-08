Marvel, sapere che Sony avrebbe potuto comprare tutto il MCU per solo 15 milioni?

Il Marvel Cinematic Universe è oggi uno dei franchise più imponenti e di maggior successo della storia del cinema, con la bellezza di 33 miliardi di reddito dal 2008 ad oggi, eppure c'è chi rifiutò di comprarlo per appena 15 'miseri' milioni di dollari.

Stiamo parlando di Sony Pictures, come rivelato recentemente nel podcast del Wall Street Journal, The Journal: Yair Landau, un ex dirigente aziendale junior della Sony, ha raccontato di come nei primi anni 2000 lo studio si fece beffe della possibilità di acquisire i diritti di tutti i personaggi Marvel all'infuori di quelli già posseduti dalla Fox, e non solo di Spider-Man: la società aveva acquistato i diritti sui personaggi legati al mondo di Peter Parker per una spesa di appena 10 milioni, ma aggiungendo sul piatto altri 15 milioni avrebbe potuto comprare tutti gli Avengers e il resto dei personaggi Marvel 'minori', ma i dirigenti rifiutarono senza pensarci.

"La Marvel era appena uscita dalla bancarotta" ha ricordato Landau, "e non avevano soldi e quindi avevano bisogno di vendere. E sapevano anche, ovviamente, che eravamo molto interessati a realizzare film sui personaggi Marvel, quindi un giorno vennero da me e abbiamo negoziato un accordo per 25 film Marvel per 25 milioni di dollari. Ogni singolo personaggio da loro controllato era sul piatto come parte di quell'accordo. Ma il team collettivo della Sony ha deciso che non gli importava niente delle altre proprietà Marvel, semplicemente non volevano investire in quei personaggi. Mi è stato detto, e cito: 'A nessuno frega niente di questi tizi, tranne Spider-Man.' Pensai che fossero degli idioti, ma mi costrinsero a tornare al tavolo delle trattative e comprare solo Spider-Man."

Successivamente i diritti dei personaggi Marvel vennero acquisiti dalla Disney, con la quale oggi Sony co-produce i film live-action di Spider-Man per cavalcare la popolarità del MCU: l'ultima opera, Spider-Man: No Way Home, è diventata il maggior successo di sempre nella storia della Sony con oltre 1,9 miliardi di dollari al botteghino. Nel frattempo, la Disney ha acquisito anche la Fox e quindi tutti i diritti sui personaggi del mondo degli X-Men e dei Fantastici 4: i frutti di questa acquisizione saranno visti prossimamente nei già annunciati Deadpool 3 e Fantastic Four, che faranno parte della Saga del Multiverso del MCU.

La morale della favola è: se avete 15 milioni di dollari da parte e qualcuno vi offre Iron Man, voi pagate.