Marvel, Sandra Bullock vorrebbe Daniel Radcliffe come nuovo Wolverine: "Prendetelo"

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero Daniel Radcliffe come nuovo Wolverine del MCU e a dare man forte a queste speculazioni dei fan ci ha pensato anche Sandra Bullock, impegnata recentemente nella promozione di The Lost City, proprio con Radcliffe al suo fianco nel cast: "Prendetelo alla Marvel".

Nel corso di un'intervista con It's Gone Viral su The Lost City, sia a Bullock che a Radcliffe è stato chiesto di questo fancasting per il personaggio di Wolverine. Radcliffe ha iniziato ammettendo che ormai ne sente parlare da alcuni anni, ma nessuno alla Marvel lo ha ancora mai contattato. La Bullock si è poi intromessa rivolgendosi apertamente ai produttori: "Gente di Wolverine, per favore, potete semplicemente prenderlo nel cast, cazzo? Fatelo e basta!" Mentre Bullock dice questo, Radcliffe scoppia a ridere e la prega di smettere. Trovate l'intervista completa in alto su questa pagina.

In precedenza, Radcliffe aveva risposto ai rumor su Wolverine ammettendo di non vedersi molto nel ruolo del mutante della Marvel interpretato per tanti anni da Hugh Jackman: "Tante volte, le persone vengono da me come, 'Ehi amico, ho sentito le notizie di Wolverine, è davvero fantastico.' E io ovviamente rispondo che non ne so nulla. Ad esempio, apprezzo che qualcuno stia chiaramente dicendo 'Wolverine è davvero basso nei fumetti, dovresti dovresti essere tu ad interpretarlo'. Ma non mi ci vedo in questo ruolo, non credo che passeranno da Hugh Jackman a me. Ma chi lo sa? Dimostrami che mi sbaglio, Marvel".

Insomma, a Daniel Redcliffe piacerebbe molto vestire i panni di Wolverine ma a suo avviso, la Marvel non sembra essere pronta a sostituire Hugh Jackman con un attore del suo "calibro". Attualmente l'ex star di Harry Potter è impegnata con le riprese di Weird Al, il biopic dedicato al comico/ musicista Al Yankovic. The Lost City uscirà nelle nostre sale il 21 aprile 2022.