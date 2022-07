Marvel a San Diego con 2 grossi panel: Riflettori su cinema, Disney Plus e animazione!

Qualche settimana fa Kevin Feige aveva promesso la presenza dei Marvel Studios al San Diego Comic Con 2022, ma la sorpresa per i fan quest'anno sarà doppia: a quanto pare, infatti, il Marvel Cinematic Universe sarà all'evento con due grossi panel.

Il programma ufficiale dal sito web del Comic-Con di San Diego ha infatti rivelato che i Marvel Studios avranno un panel dedicato per i progetti legati all'animazione venerdì 22 luglio, dalle 11:45 PT - 13:15 PT al Ballroom 20: si tratta di un evento aggiuntivo slegato dal tanto atteso panel 'principale', presumibilmente più legato al cinema, che invece si terrà sabato sera e che secondo le previsioni mostrerà film e serie tv live-action in arrivo dalla Fase 5 del MCU in poi.

Tuttavia il panel di venerdì 22 luglio dedicato all'animazione non sarà un 'banale' antipasto, dato che come riporta il sito dell'evento avrà una durata di ben 90 minuti e sarà condotto nientemeno che da Brad Winderbaum, capo della divisione streaming, televisione e animazione dei Marvel Studios, e da Ryan Meinerding, capo dello sviluppo visivo, e includerà anche alcuni ospiti speciali. La presentazione è destinata a "tuffarsi in tutti i progetti del MCU legati all'animazione" e riserverà novità e anteprime sulle serie televisive animate X-Men 97, Marvel Zombies, Spider-Man: Freshman Years, What If...? 2 e altro ancora.

Secondo voi quali novità annunceranno i Marvel Studios durante il Comic Con? Ditecelo nei commenti.