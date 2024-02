Marvel, Sam Rockwell rompe il silenzio sui rumor del ritorno di Justin Hammer nel MCU

Justin Hammer tornerà davvero nel MCU grazie al film Armor Wars? Nel corso di una recente intervista promozionale l'attore premio Oscar Sam Rockwell, interprete del villain Marvel in Iron Man 2, ha discusso proprio di questo argomento.

"Beh, sto ancora aspettando la telefonata da parte della Marvel" ha dichiarato l'attore durante l'ultima puntata del The Tonight Show con Jimmy Fallon, confermando di essere a conoscenza delle indiscrezioni che circolano online sul conto del suo personaggio. "Al momento non ho ricevuto questa telefonata, no, posso confermarlo. Ma nel frattempo mi sto facendo crescere la barba e tutto il resto. Se mi vogliono, io ci sono."

Sam Rockwell ha recentemente fatto il suo ritorno nel MCU nella seconda stagione di What If...?, a distanza di oltre un decennio dalla sua prima apparizione nei panni di Justin Hammer, personaggio che l'attore di Tre manifesti a Ebbing e Argylle aveva ripreso anche nel 2014 per il cortometraggio All Hail The King. È chiaro che Rockwell e Marvel hanno una linea di comunicazione aperta e la volontà di lavorare insieme c'è, quindi potrebbe esserci qualcosa di vero dietro alle indiscrezioni sull'atteso film di Armor Wars con Don Cheadle.

Il progetto è in sviluppo da anni in casa Marvel Studios, nato inizialmente come mini-serie tv per Disney+ ma poi rielaborato in film per il cinema. Secondo molti scooper, Armor Wars farà parte di una delle tante sottotrame della Saga del Multiverso, quella legata all'eredità di Iron Man.