Marvel, Sam Raimi in trattative per la regia di Avengers 5 e Avengers: Secret Wars?

Non è la prima volta che sentiamo il nome di Sam Raimi associato alla regia di Avengers: Secret Wars, il film conclusivo della Saga del Multiverso, ma una nuova indiscrezione fornisce un prezioso aggiornamento sul futuro dei Marvel Studios.

Come certamente saprete, dopo la decisione di Destin Daniel Cretton di lasciare la regia di Avengers: The Kang Dynasty per concentrarsi sulla serie tv Wonder Man, sul film Shang-Chi 2 e su nuovi progetti Marvel non ancora annunciati, le ultime voci di corridoio hanno parlato di un cambio di strategia da parte della Marvel per i prossimi due film degli Avengers: inizialmente i due titoli dovevano essere affidati a due registi diversi e realizzati in contemporanea, ma adesso pare che l'idea di Kevin Feige sia cambiata e che i Marvel Studios affideranno Avengers 5 e Avengers 6 allo stesso regista, avvicinando così tanto i due progetti che addirittura Avengers: The Kang Dynasty potrebbe diventare Avengers: Secret Wars - Parte 1.

In tal senso arriva il noto insider Daniel RPK, che in queste ore sul suo Patreon ha svelato che il regista Sam Raimi è attualmente la prima scelta per dirigere Avengers 5 e Avengers 6: non ci sono altre indicazioni al riguardo, e chissà quando i Marvel Studios sveleranno il mistero dell'identità del regista dei due attesissimi film (in uscita rispettivamente a maggio 2026 e a maggio 2027), ma certamente la sola dea di vedere Sam Raimi alla guida degli Avengers farà felici i fan, senza contare che tutte le indiscrezioni puntano verso il fatto che lo Spider-Man di Tobey Maguire sarà protagonista di Avengers: Secret Wars (insieme al Wolverine di Hugh Jackman e altri 'eroi del passato'), il che fornirebbe la scusa perfetta per l'attesa reunion tra la star e il regista.

Ricordiamo che attualmente le sceneggiature di Avengers 5 e Avengers 6 sono affidate a Michael Waldron, che ha già lavorato con Sam Raimi per il copione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.