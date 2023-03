Marvel, Sam Neil non è interessato: 'Ma mi piacerebbe avere il potere della chiarezza'

Non tutte le grandi star fanno a gara per (tornare ad) avere un posto nel Marvel Cinematic Universe: Sam Neill, ad esempio, non sembra particolarmente interessato a scendere in campo al fianco di Thor, Hulk, Captain Marvel, Ant-Man e chi più ne ha più ne metta... Anche se non direbbe di no nel caso in cui gli offrissero un certo superpotere.

A parlarne, mentre spuntano nuovi dettagli sul licenziamento di Victoria Alonso, è stato lo stesso Sam Neill, che ha comunque scherzato sul fatto che il suo superpotere potrebbe essere quello di trasformare l'uva in vino (l'attore si sta dedicando alla produzione di vino nel suo tempo libero): "Quella sarebbe davvero una buona idea, è il genere di roba che andrebbe bene nell'universo Marvel, ma non ho ambizioni sul Marvel Cinematic Universe" sono state le parole dell'attore.

Vino a parte, la star di Jurassic Park ha comunque scherzato sul fatto che gli piacerebbe interpretare un eroe con il superpotere della chiarezza: "Penso vorrei avere questo come superpotere, quello di sapere su quale pianeta ci si trovi in un film Marvel" ha spiegato Neill. Cosa ne dite? C'è qualche ruolo in cui vedreste bene un Sam Neill di ritorno nell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Pare, intanto, che gli Studios siano al lavoro su uno spin-off su Mephisto.