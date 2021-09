Marvel, Salma Hayek su Instagram con la figlia in una foto in stile Gli Eterni

In occasione del suo 14esimo compleanno, Salma Hayek ha immortalato la figlia in uno scatto rarissimo che riprende un po' lo stile visivo di Gli Eterni, il film del Marvel Cinematic Universe con cui l'attrice farà il suo esordio nel mondo dei cinecomic. La pellicola diretta dal Premio Oscar Chloe Zhao uscirà nelle sale cinematografiche a novembre.

L'attrice non è solita pubblicare immagini della sua vita familiare e privata, ma ha voluto fare un'eccezione per augurare alla figlia Valentina un buon 14° compleanno. "La mia preziosissima ragazza, sia benedetto il giorno in cui sei arrivata nella mia vita per brillare con la tua radiosa luce. Buon compleanno Valentina!! Grazie per essere semplicemente te stessa".

Recentemente, visto il suo prossimo arrivo al cinema con il film Marvel, Salma Hayek ha svelato dettagli sul suo personaggio negli Eterni: "Chloe Zhao ha deciso di affrontare il concetto di leadership dal punto di vista della maternità, ma io non sono una madre. Sono un'aliena. Non posso avere figli", ha spiegato Salma Hayek a proposito di Ajak. "Tuttavia, il mio personaggio era un uomo nei fumetti, e invece nel film è una donna. Quindi, invece di cambiare solo il genere, ho proposto a Chloe di portare in questo nuovo personaggio qualcosa che fosse davvero molto specifico della femminilità. Come una madre, che ha lo scopo di aiutare i suoi figli, lo scopo del mio personaggio è guidare gli altri nella loro missione. Abbiamo tutti uno scopo in questa vita, in questo mondo", ha continuato Hayek.

L'attrice ha aggiunto: "Quando si comportano male, Ajak è lì per rimproverarli, ma sempre da un punto di vista materno. C'è una forte empatia in questo - anche se teoricamente non mi è concesso provare empatia, perché sono un alieno. Quindi questo la rende un personaggio molto interessante".

Su queste pagine potete recuperare il trailer finale degli Eterni, al cinema a novembre.