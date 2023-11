Marvel, la Saga del Multiverso non è in difficoltà: la prova è proprio il box office

Molti fan e anche molti detrattori sono preoccupati (o contenti) che negli ultimi anni il Marvel Cinematic Universe sia in difficoltà, con la nuova Saga del Multiverso che non sarebbe stata in grado di bissare il successo della prima Saga dell'Infinito: ma è davvero così?

Certo, gli incassi bassissimi di Ant-Man 3 e The Marvels hanno giustamente fatto notizia, e a causa del covid-19 e della pandemia la Fase 4, ovvero il primo atto della Saga del Multiverso, non è partita nel migliore dei modi, ma è ragionevole sostenere che la Saga del Multiverso e il MCU siano nei guai? Sulla base di un nuovo studio pubblicato da Forbes, assolutamente no.

Pompati soprattutto dagli incassi da record realizzati da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che insieme da soli hanno raccolto quasi 5 miliardi, i 22 film della Infinity Saga hanno una media per film di circa 935 milioni di dollari al botteghino mondiale. Prima dell'uscita di The Marvels, invece, i 10 film usciti nella Saga del Multiverso hanno incassato un totale complessivo di 8,1 miliardi di dollari, con una media di circa 815 milioni di dollari: un numero di poco inferiore, certo, ma che non è 'gonfiato' da neanche un film crossover della saga degli Avengers, con la Saga del Multiverso che a differenza della Saga dell'Infinito avrà solo due uscite del franchise del popolare team di supereroi, contro le quattro della Saga dell'Infinito (per giunta, entrambi i film Avengers 5 e Avengers 6 arriveranno alla fine della Saga del Multiverso, mentre la Saga dell'Infinito ha dilazionato Avengers, Avengers: Age of Ultron e i già citati Infinity War e Endgame lungo tutto l'arco narrativo).

Il dato che qui alza la media è certamente Spider-Man: No Way Home, che pur in una situazione di riprese sugli strascichi del covid e senza un'uscita in Cina è stato in grado di incassare da solo 1,9 miliardi, comportandosi meglio dei primi due film degli Avengers della Saga dell'Infinito, ma i fan del Marvel Cinematic Universe possono dormire sogni tranquilli perché i numeri di Forbes (che non tengono neppure conto della popolarità delle serie tv Disney+) dimostrano che il franchise non è esattamente in grossi guai.

Senza contare, poi, che gli analisti già prevedono che nel 2024 Deadpool 3 sarà il prossimo film MCU a superare il miliardo, grazie al ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Deadpool e Wolverine, in vista ovviamente di Fantastici 4, il nuovo Spider-Man e gli attesissimi Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.