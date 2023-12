Marvel Saga del Multiverso, Kang rimarrà il villain o sarà sostituito? Le ultime novità

Gli scenari possibili sul futuro di Kang il Conquistatore nella Saga del Multiverso non sono poi molti, ma in queste ore The Cosmic Circus ha anticipato quelle che secondo le fonti interne ai Marvel Studios finiranno con l'essere le decisioni finali riguardanti il personaggio.

Si legge sul sito, il cui prezioso lavoro in fatto di scoop negli anni passati è stato foriero di grosse anticipazioni sul Marvel Universe: "Il piano della Marvel per Kang equivale a nasconderlo sotto il tappeto, per il momento. La Marvel si concentrerà invece su altre sotto-trame così da avere il tempo necessario per ricostruire la figura di Kang e il Multiverso dietro le quinte. Alcune fonti sono andate addirittura oltre, affermando che la Marvel non intende tirare in ballo Kang direttamente finché non saremo a ridosso della fine della Saga del Multiverso. Le fonti affermano che sono stati discussi piani per introdurre nuovi cattivi Marvel con abilità legate al Multiverso, che tenteranno di prendere il controllo del vuoto lasciato dall'assenza di Kang il Conquistatore e delle sue varianti, braccate dalla TVA. Ma facciamo chiarezza: nel bene e nel male, la Marvel ha intenzione di chiudere la saga del Multiverso con una variante di Kang come cattivo finale."

Insomma, come avevamo ipotizzato in uno speciale pubblicato in questi giorni sulle pagine di Everyeye, il ruolo di Kang originariamente promesso a Jonathan Majors sarà ridimensionato per chi lo sostituirà: l'attore inizialmente sarebbe dovuto comparire in diversi altri progetti Marvel prima dei film degli Avengers, ma a quanto pare Kang si prenderà una lunga pausa prima di tornare al centro dell'attenzione. Nel frattempo, il MCU si concentrerà su altri mini-archi narrativi, che comunque alla fine porteranno ai crossover degli Avengers.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.