Marvel, la Saga del Multiverso continuerà la storia di Kang ma farà fuori Jonathan Majors?

Dopo le ultime novità sui possibili nuovi titoli di Avengers 5 e Avengers, continuano ad emerge indiscrezioni sul futuro della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Secondo l'insider Daniel Richtman - che ha recentemente diffuso nuovi dettagli sulla storia di Spider-Man 4 con Tom Holland - i Marvel Studios di Kevin Feige sono ancora intenzionati a sviluppare la trama di Kang il Conquistatore e, contrariamente a quanto mormorato nelle scorse settimane, non introdurranno un nuovo super-cattivo per sostituirlo, ma al contrario è molto forte la possibilità che dai prossimi episodi del franchise Kang avrà un nuovo volto, con Jonathan Majors destinato ad essere licenziato e sostituito da un altro attore: spetterà al suo erede interpretare Kang il Conquistatore e le sue varianti per il resto della Saga del Multiverso, a causa della pessima pubblicità che Majors si è attirato con la bufera mediatica del processo ai suoi danni.

Per Richtman, comunque, non ci saranno aggiornamenti su questo fronte fino all'esito del processo, sebbene lo scooper sostenga che Jonathan Majors verrà licenziato anche se dovesse essere dichiarato innocente, a causa di 'danni alla reputazione' ormai insanabili. In tal senso, durante l'episodio di questa settimana del famoso podcast The Hot Mic, anche lo scooper Jeff Sneider ha riferito che il ruolo di Kang sarà affidato ad un altro attore, ma ha aggiunto anche che la decisione potrebbe scavalcare le volontà della Marvel e di Kevin Feige e arrivare direttamente dai piani alti della Disney, con il ceo Bob Iger che starebbe tenendo d'occhio la situazione personalmente a causa di tutta la stampa negativa che Majors ha attirato sull'azienda.

Vi terremo aggiornati.