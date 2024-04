Marvel, dopo la Saga del Multiverso arriverà la Saga dei Mutanti: celebre insider è sicuro

Dopo la Saga del Multiverso ci sarà la Saga dei Mutanti? Sulle pagine di Everyeye ne parliamo, più o meno fantasticando, da diverso tempo ormai, ma in queste ore sembra che le stelle abbiano iniziato ad allinearsi sul serio.

Dopo le ultime novità sulle riprese di Avengers: Secret Wars e il reboot degli X-Men, infatti, il famoso insider My time to shine hello, in passato dimostratosi numerose volte tra i più affidabili 'scooper' del settore, ha dichiarato esplicitamente che la Saga dei Mutanti sarà la prossima Saga del MCU: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, My time to shine hello ha ricondiviso il post di un fan che celebrava la Saga del Multiverso, scrivendo a chiare lettere che "la prossima sarà la Saga dei Mutanti".

Come forse saprete, Kevin Feige qualche tempo fa ha spiegato i meccanismi che regolano lo sviluppo dei progetti Marvel Studios: la sua pianificazione si allarga su una finestra di cinque anni nel futuro, è suddivisa in Fasi e ogni tre Fasi messe insieme formano una Saga, con Fasi 1-2-3 a comporre la Saga dell'Infinito e Fasi 4-5-6 a comporre la Saga del Multiverso. In base a questo schema, dunque, sappiamo che la prossima Saga si svilupperà durante le Fasi 7-8-9 e in molti hanno teorizzato che, appunto, si tratterà di una Saga dei Mutanti dedicata in gran parte agli X-Men e al vasto sotto-universo delle loro storie: l'idea è che, dopo Avengers: Secret Wars, il MCU sarà molto diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere, con i mutanti che saranno parte integrante del mondo narrativo.

