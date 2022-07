Marvel: dopo la Saga dell'Infinito e la Saga del Multiverso ci sarà La Saga dei Mutanti?

Dopo aver preso in esame il calendario delle prossime uscite Marvel per cercare di capire quali progetti potrebbe completare la Fase 6 del MCU e quali annunci arriveranno al Disney Expo del prossimo 9 settembre, proviamo a ragionate sul possibile esordio dei Mutanti all'interno della saga.

Tutti gli annunci dei Marvel Studios arrivati durante il panel del Comic-Con, infatti, non sono serviti solo per far salire i fa a bordo del treno dell'hype, ma hanno anche chiarito il processo di sviluppo del MCU. Kevin Feige ha infatti confermato che il Marvel Cinematic Universe sarà sempre composto da nuove Fasi, che a gruppi di tre formeranno una Saga: ad esempio, le Fasi 1 2 e 3 hanno raccontato la Saga dell'Infinito, mentre le Fasi 4 5 e 6 formeranno la Saga del Multiverso. Ogni Saga avrà a sua volta un grande villain (Thanos per la Saga dell'Infinito, Kang il Conquistatore per la Saga del Multiverso), il che lascia intendere che dopo il 2025 e l'uscita di Avengers: Secret Wars (ultimo capitolo della Fase 6 e, di conseguenza, della Saga del Multiverso), il Marvel Cinematic Universe inizierà una nuova saga.

Nonostante la recente introduzione del termine 'mutante' nel finale della serie tv di Ms Marvel, infatti, al Comic-Con gli X-Men non hanno fatto parte della presentazione Marvel Sudios, una scelta che adesso appare sensata: i mutanti del resto non hanno necessariamente bisogno di svolgere un ruolo di rilievo nella Saga del Multiverso, e considerato che il franchise non impiegherà dieci anni per raccontare le Fasi 4 5 e 6, com'è stato invece per la Saga dell'Infinito, è lecito ipotizzare che gli X-Men e i mutanti inizieranno ad arrivare nelle Fasi 7 8 e 9, che potrebbero comporre una Saga dei Mutanti.

In questo modo, chiuse le trame del Multiverso e (si immagina) sconfitto Kang il Conquistatore, il Marvel Universe potrà dedicare agli X-Men tutto il tempo che meritano, magari facendo di Magneto (o di un altro villain legato agli X-Men) il prossimo grande cattivo del franchise. Del resto, con una Fase 6 già all'insegna dell'esordio dei Fantastici 4 e del ritorno degli Avengers, perché rischiare di affrettare l'introduzione degli X-Men? I Mutanti sono certamente degni di occupare il posto di un'intera Saga, e col potenziale offerto dalle serie tv di Disney Plus non è difficile credere che Kevin Feige abbia deciso di tenere da parte gli X-Men per il post-Multiverso.

In questi giorni, tra l'altro, Disney ha annunciato nuove date di uscita per film Marvel inediti, quattro delle quali superano il 2025 e quindi anticipano la Fase 7, la prima fase della nuova Saga: si tratta delle date del 13 febbraio, del 1 maggio, del 24 luglio e del 6 novembre 2026, il che ci spinge a dedurre che i Marvel Studios abbiano già una strada ben tracciata per il futuro del franchise. E con i primi due Deadpool usciti a febbraio e maggio, non sarebbe strano vedere Deadpool 3 occupare una di quelle prime due date...

Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti!