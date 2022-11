Marvel, Sadie Sink di Stranger Things ha firmato per il MCU? Risponde l'attrice

In queste ore sul web si è parlato della possibilità di un imminente ingresso della star di Stranger Things Sadie Sink nel Marvel Cinematic Universe, e in una nuova intervista promozionale l'interprete di Max ha chiarito la sua posizione riguardo a questa indiscrezione.

Parlando in esclusiva ad ExtraTV, Sadie Sink ha smentito di aver firmato per i Marvel Studios, chiarendo che non c'è alcun fondo di verità negli articoli comparsi online in questi giorni che sostengono il contrario. L'attrice di Stranger Things e della trilogia di Fear Street di Netflix ha ammesso di essere rimasta molto sorpresa da questi rumor, perché non si è mai incontrata con la Marvel per discutere di un potenziale ruolo nel MCU. Tuttavia, Sadie Sink ha ammesso che le piacerebbe far parte della saga di Kevin Feige, qualora per lei ci fosse la parte giusta.

"Oh, si, ho saputo di questi rumor! Li nego assolutamente, si tratta di notizie non vere. Ho saputo di queste indiscrezioni qualche giorno fa, e semplicemente non ho idea da dove vengano, perché semplicemente non sono vere, sono false. Per ora, almeno: chissà, se un giorno dovesse arrivare la giusta chiamata per il giusto supereroe, sarei prontissima a dire di si. Chi non vorrebbe interpretare un supereroe?".

