Marvel's Runaways: le nuove still in HD e il promo dell'episodio "Tsunami", sono online!

Siete curiosi di sapere cosa succederà nel prossimo episodio della serie Marvel-Hulu, The Runaways ? Ecco per voi il promo della puntata intitolatae un sacco di foto in HD!

Allerta spoiler!!!



La puntata numero 8 di Marvel's Runaways sta per arrivare sulla piattaforma di streaming digitale Hulu e beh, la situazione per l'organizzazione PRIDE, inizia a farsi complicata...

L'ultimo episodio andato in onda ha visto Janet (Ever Carradine), cercare in tutti i modi di salvare suo figlio, Chase (Gregg Sulkin), sparando a suo marito Viktor (James Marsters) e lasciandolo ferito e sanguinante per terra, senza sapere cosa possa essergli accaduto. Tutto questo mette l'organizzazione PRIDE in una situazione sconosciuta fino a quel momento, molto poco familiare, senza uno dei suoi leader.

Nel frattempo c'è anche un sacco di dramma nel gruppo, con Molly (Allegra Acosta) che viene mandata in esilio dopo aver accidentalmente rivelato a Catherine che lei ha visto il PRIDE, durante il pilot, compiere un omicidio rituale. Ora, con solo tre episodi alla fine, l'esilio potrebbe dare inizio ad una serie di situazioni interessanti nelle due ore finali di The Runaways, serial che si sta guadagnando davvero molti fan, man mano che escono le puntate.

Date un'occhiata alle foto e al video promozionale di "Tsunami" - che andrà in onda il 26 dicembre - e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

Marvel's Runaways va in onda su Hulu; non appena avremo informazioni sulla programmazione italiana, non tarderemo a darvene notizia!