Marvel's Daredevil 3: Rosario Dawson potrebbe non tornare nelle prossime serie Netflix

Rosario Dawson, che nelle serie Marvel/Netflix ha interpretato l'Infermiera di Notte Claire Temple, potrebbe non tornare nelle prossime stagioni televisive.

A dichiararlo la stessa attrice, la cui ultima apparizione nei panni di Claire risale alla seconda stagione di Luke Cage (non è tornata, infatti, in Iron Fist 2, nonostante nella prima stagione della serie con Finn Jones fosse uno dei personaggi principali).

L'attrice ha dichiarato: "Non so se tornerò, non so se faranno una terza stagione di Luke Cage o se mi vorranno nella seconda stagione di The Punisher. Ma anche se non dovessero chiamarmi sarei a posto. Mia figlia adesso va al liceo, quindi non voglio essere a 3000 miglia di distanza per questione di lavoro".

Non c'è nulla di ufficiale per il momento, ma l'attrice ha affermato che durante le riprese di Luke Cage 2 ha considerato la scena conclusiva di Claire come la sua ultima scena nei panni del personaggio. "Sono davvero grata a Cheo Hodari Coker [showrunner della serie, ndr], perché quella scena sembra un'ottima scena finale per Claire. E' stata un po' il culmine dei tre anni di lavoro su questo maxi progetto televisivo."

Dawson ha continuato: "Sapevo che dopo cinque diverse stagioni in varie serie quella scena probabilmente sarebbe stata una speciae di addio al personaggio. Almeno per il momento."

L'attrice ha concluso sottolineando quanto per lei sia stato importante dare vita al personaggio. "L'Universo Marvel è incentrato su questi personaggi fantastici dotati di poteri straordinari, ma Claire ci ha ricordato che non hai bisogno di superpoteri per fare la differenza e lasciare un'impronta nella tua comunità. Mi ha davvero ispirato molto."

E voi cosa ne pensate dell'eventualità che Claire Temple non ritorni più nelle prossime serie Netflix? Fatelo sapere nei commenti!

Vi ricordiamo che la terza stagione di Marvel's Daredevil arriverà sulla piattaforma di streaming on demand dal 19 ottobre.